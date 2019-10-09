جدول تجريبي لأوقات زيارة نزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشف العميد يعقوب بوليلة مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لـ«البيان» عن قرار تعديل جدول زيارة نزلائها من الجنسين بشكل تجريبي، الذي بدأ تنفيذه الأحد الموافق 6 أكتوبر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال تنظيم وتحديد عملية الزيارة خلال الفترة الصباحية فقط.

وأوضح بوليلة أن إجراء التعديل على مواعيد زيارة النزلاء من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً جاء حرصاً من شرطة رأس الخيمة على الارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية وتقديم أفضل الخدمات، وحرصاً على تواصل النزلاء مع ذويهم. وأشار إلى تنظيم مواعيد زيارة النزلاء (رجال ونساء)، وجرى توزيعها على أيام الأسبوع الخمسة (على الفترة الصباحية فقط بشكل تجريبي لمدة شهر).