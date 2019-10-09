شرطة أبوظبي: 75 % من الجمهور يرون أن «درب السلامة» ساهمت في تعزيز الوعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد 75% من الجمهور في استطلاع أجرته شرطة أبوظبي مؤخرًا أن حملة «درب السلامة» أسهمت بشكل فعال في تعزيز الوعي المروري وإبراز السلوكيات الإيجابية التي تدعم السلامة لمستخدمي الطرق.

ونظمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالسلامة المرورية بالإمارة حملة توعوية واسعة تحت شعار «درب السلامة» على مدى شهر سبتمبر الماضي عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بهدف نشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة بخمس لغات، ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.

واستهدفت الحملة التوعوية ثمانية محاور مرورية تم تحديدها من خلال الدراسة التحليلية للمخالفات الأكثر تسببًا في الحوادث المرورية ضمن الجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ برنامج شامل لدعم السلوكيات الإيجابية للسائقين وتعزيز السلامة على الطرق بالإمارة.

وركزت المحاور على نشر ثقافة التوقف لدى السائقين عند تشغيل «إشارة قف» بالحافلات المدرسية عند التوقف لتحميل أو تنزيل الطلبة والجهات كما ركزت على التوعية بمخاطر تجاوز السرعات المحددة لقيادة المركبات والذي يتسبب في حالة إرباك لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق الآخرين ونبهت لمخاطر السير ببطء على الطرق العامة والذي يؤدي إلى إعاقة حركة السير والمرور وعرقلة حركة التدفق المروري.