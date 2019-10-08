قرقاش يستقبل وزيرة الخارجية السودانية

المصدر: وام

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في أبوظبي اليوم، معالي أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، وبحثا آخر التطورات على الساحة السودانية وسبل دعم السودان في المرحلة القادمة.

وأكد قرقاش خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأهمية التي توليها دولة الإمارات للسودان. وثمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ودولة عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني لدولة الإمارات.

وأشاد معاليه بإدارة السودان للمرحلة الانتقالية الحالية. مؤكدا أن السودان سيتجاوز كل التحديات بإرادة شعبه ودعم أشقائه والمجتمع الدولي.