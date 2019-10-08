أخبار الساعة : الإمارات والسعودية نسيج واحد

المصدر: وام

أكدت نشرة " أخبار الساعة " الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدم نموذجاً وقدوة لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة.

وقالت النشرة تحت عنوان " الإمارات والسعودية نسيج واحد " إنه في ظل ما تشهده هذه العلاقات من انسجام تام حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في اليمن، فإن هناك مجالاً رحباً أمام الدولتين لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في ضوء تنامي مسارات التعاون الثنائي، الذي يحظى بأهمية مطلقة من قبل القيادة الرشيدة في كلتا الدولتين.

ولفتت إلى أن اللقاءات المشتركة بين قيادات ومسؤولي البلدين تعكس التشاور المستمر بين الطرفين وطبيعة العلاقات الأخوية التي تربط بينهما، وتستمد هذه اللقاءات أهميتها من التطورات السريعة الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، التي تتطلب المزيد من التنسيق.

ونوهت في هذا الصدد، إلى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية، حيث بحث سموهما - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي- العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة، خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما بمثابة نسيج واحد، حيث امتزجت أرض الخير والسلام بأرض الحرمين الشريفين، وتسعى الدولتان إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، وتؤمنان بأهمية العمل المشترك لتعظيم نصيب شعبيهما من الفرص التنموية، بما يؤازر الرؤية الطموحة لمستقبل التنمية في الدولتين، ويحفظ للأجيال القادمة فرصها في الحياة الكريمة، ويضمن لمنطقة الخليج أمنها واستقرارها.