طلاب الجامعات يكتشفون الكوكب الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار استراتيجيته لتشجيع الطلاب على البحث العلمي لا سيما في الموضوعات المتعلقة بالفضاء، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، إطلاق مسابقة "اكتشف الكوكب الأحمر" في دورتها الرابعة.

ويتمحور موضوع المسابقة في هذه الدورة حول "تجنب الاصطدام بالأجسام الفضائية أثناء تنفيذ مهمات في الفضاء". تُعتبر هذه المسابقة فرصة قيّمة لطلاب الجامعات بمختلف المراحل والتخصصات الهندسية والعلمية، لتقديم أبحاث معمّقة حول هذا الموضوع، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على إجراء أبحاث علمية حول كوكب المريخ، وخاصة غلافه الجوي، وتقديمها على هيئة لوحة ورقية (بوستر).



وستقوم لجنة من مختصين محليين ودوليين بارزين في مجال استكشاف المريخ بتقييم مشاركات الطلاب، فيما سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على شهادات وجوائز نقدية.



من جانبه، قال عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل": "تأتي مسابقة "اكتشف الكوكب الأحمر" ضمن مساعي المركز لنشر ثقافة البحث والاستكشاف وبناء قدرات جيل المستقبل في مجال علوم الفضاء ومنحهم الفرصة لاكتساب معلومات عن الكوكب الأحمر، وغلافه الجوي ومناخه".

وأكّد أن المسابقة هي امتداد لأهداف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الذي يسعى لإحداث أثر إيجابي في منظومة التعليم في الدولة من خلال تحفيز الطلاب على المشاركة بأبحاث ودراسات هادفة.



يُشار إلى أن الموعد النهائي للتسجيل وتقديم الملخص التنفيذي عن البحث العلمي في 30 نوفمبر 2019، كما يجب تقديم البحث على لوحة مقاس A1 (84.1 سم X 59.4 سم) باللغة الإنجليزية.

ويمكن للمشاركين التسجيل والحصول على شروط وتعليمات المسابقة أو أي استفسارات أخرى، عبر التواصل مع مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال البريد الإلكتروني exploremars@mbrsc.ae



وتندرج المبادرة، ضمن مبادرات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، ويشار إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء يتولى التنفيذ والاشراف على كافة مراحل عملية تصميم وتنفيذ وإرسال مسبار الأمل للفضاء في 2020. وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والاشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، ومن المخطط أن تستغرق هذه الرحلة عدة أشهر ليدخل المسبار مداره حول الكوكب الأحمر في العام 2021 وسيتزامن هذا التاريخ مع احتفالات دولة الامارات باليوبيل الذهبي الخمسين ليومها الوطني.