وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعرض مستجدات تطبيق "تطعيم" الذكي

المصدر: دبي - البيان

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق "تطعيم" الذكي في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، ويهدف التطبيق إلى متابعة التطعيمات للأطفال والبالغين والمسافرين على الهواتف الذكية، والوصول إلى المتأخرين عن أخذ اللقاحات، وتذكيرهم بها طبقاً للبرنامج الوطني للتحصين المعتمد من قبل الوزارة.

كما يمكن من خلاله البحث عن أماكن المراكز الصحية والمستشفيات التي توفر اللقاحات، ويقوم "تطعيم" بحفظ التاريخ التطعيمي للأطفال، ما يسهل على الوالدين الحصول على المعلومات الخاصة بتطعيمات أبنائهم، كما يحتوي التطبيق على معلومات علمية عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، يتوفر التطبيق في كل متاجر الهواتف الذكية.

يحوي تطبيق تطعيم الذكي ثمانية قوائم خدمية، منها "أطفالي" لتسجيل أسماء الأطفال في قاعدة البيانات، وقائمة "جدول اللقاحات" التي تغطي اللقاحات لـ 15 مرضاً هي: شلل الأطفال، والدرن، والالتهاب الكبدي ب، والدفتيريا، والكراز، والسعال الديكي، وفيروس الروتا، والأنفلونزا ب، والمكورات الرئوية، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، الحمى الشوكية وسرطان عنق الرحم والجدري المائي. بالإضافة لقائمة تعرض بطاقات اللقاح لإتاحة الطباعة والإرسال بالبريد الالكتروني، وقائمة تتعلق بلقاحات البالغين، كما يحوي التطبيق ألعاباً إلكترونية للأطفال.