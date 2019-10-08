إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة جمهورية أفريقيا الوسطى

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

حدثّ مؤشر «باسبورت إندكس» اليوم قوائم جوازات السفر العالمية وأضاف نقطة جديدة للإعفاء من التأشيرة المسبقة لجواز السفر الإماراتي ليتصدر المركز الأول بدخول 178 دولة حول العالم، 118 دولة بدون تأشيرة، و60 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول، وبفارق 8 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله أربع دول أوروبية «ألمانيا، فنلندا، اسبانيا، لكسمبورج» والتي تمكن حامليها من دخول 170 دولة حول العالم.



ووفقا للمؤشر العالمي الذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، فإنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السفر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وبالنسبة لحملة جوازات السفر الإماراتية العادية تمنح لهم التأشيرة عند الوصول وذلك عند تقديم وثيقة تبرر غرض زيارتهم، ودفع رسوم التأشيرة للحصول على فترة إقامة على أراضيها لمدة أقصاها 90 يوماً.



وأكد المؤشر العالمي التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية أن جواز السفر الإماراتي الذي يعد أقوى جواز سفر في العالم حالياً تمكن من خفض عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 20 دولة فقط من أصل 198 دولة حول العالم منها 6 مناطق معتمدة لدى الأمم المتحدة أي ما يعادل 10% من الدول التي تحتاج إلى لتأشيرة بالنسبة للجواز الإماراتي.

يشار إلى أن جواز الإمارات صعد من المرتبة 27 في ديسمبر 2016 إلى المرتبة الأولى عالمياً في ديسمبر 2018 وعزز صدارته في المرتبة الأولى عالميا منذ بداية العام الجاري بالحصول على 11 إعفاء جديداً حتى الآن ليوسع الفارق بينه وبين المركز الثاني في المؤشر بـ 8 إعفاءات مما يشير إلى صعوبة منافسته في المركز الأول خلال السنوات المقبلة.