حاكم الشارقة يزور البيت العربي في مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي صباح اليوم البيت العربي في مدريد يرافقه أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

تأتي هذه الزيارة بمناسبة حلول الشارقة ضيف شرف لمعرض ليبر الدولي للكتاب بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ودون صاحب السمو حاكم الشارقة كلمةً في سجل الزوار جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم.. اننا سعداء أن نزور هذا البيت المسمى البيت العربي وإنه لبوابة لعلاقة ثقافية بين العالم العربي واسبانيا وناسف نحن العرب على عدم مواكبة التطور الذي حدث لهذه الدولة، وكذلك كان القصور من الجانب الآخر لأنهم اتجهوا صحيحاً إلى العرب ولكن لشمال افريقيا.

نحن اليوم في خطوة جدًا مهمة لربط الثقافة العربية الإسبانية معاً في وثائق ممزوجة بالاحترام والتقدم.. نأمل أن نكون على مستوى يليق بنا كعرب وباسبانيا"

وقبل جولته في البيت العربي شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي توقيع اتفاقية بين هيئة الشارقة للكتاب والبيت العربي في مدريد، مثل الهيئة في توقيع الاتفاقية أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة.

يُعتبر البيت العربي مؤسسة إسبانية تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وتلعب المؤسسة دورًا استراتيجيًا في تعزيز العلاقات الإسبانية العربية.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يزور البيت العربي في مدريد ويدون كلمةً في سجل الزوار @SharjahBookAuth #الشارقة_في_مدريد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pwQMtJRHZs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2019