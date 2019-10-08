محمد بن زايد يستقبل وفد الجمعية الدولية لقادة الشرطة

المصدر: وام

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ــ بالوفد .. وبارك مذكرة التفاهم التي وقعتها أمس وزارة الداخلية والجمعية الدولية لقادة الشرطة بشأن افتتاح المكتب الإقليمي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن استضافة دولة الإمارات للمكتب الإقليمي للجمعية يعزز مكانتها وحضورها الهام في احتضانها مقرات الهيئات الدولية وأنشطتها وبرامجها إيمانا منها بأهمية التعاون المشترك والدور الذي تقوم به هذه الهيئات في خدمة قضايا الإنسان وأمنه وتنميته واستقراره.

من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مشيدين بتطور أنظمة الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبتها أحدث التقنيات الحديثة وكفاءة منتسبيها.

