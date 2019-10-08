التربية تجيز انصراف الطلاب والمعلمين في المناطق المتضررة من الأمطار

المصدر: دبي- رحاب حلاوه

أجازت وزارة التربية والتعليم انصراف طلاب المدارس والهيئات الادارية والتدريسية بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن مصلحة الطلبة وسلامتهم مقدمة على أي شيء آخر، وأنها تمثل أولوية لدى الوزارة.

وأوضحت فوزيه غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسيه في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة منحت صلاحيات للمدارس للتعامل مع الحالات الطارئة التي تعني بحالات الجو المتغيرة، وخاصة في الأماكن المتضررة من الأمطار .

وأفادت بأن الصلاحيات تمكن المدارس من التعامل بمرونة مع حالات التغيب، والتأخر عن اليوم الدراسي، بسبب حالة الطقس، مشيرة إلى أن عدد من مدارس الفجيرة شهدت انصراف الطلبة والمعلمين مبكراً أمس، حفاظاً على سلامتهم، من تداعيات الأمطار التي شهدتها هذه المناطق امس.