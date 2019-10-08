إطلاق كتاب الوصايا العشر للإدارة الحكومية

المصدر: دبي -وائل نعيم

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كتاب الوصايا العشر للإدارة الحكومية المستوحاة من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الكلية بحضور الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية والبروفيسور رائد العواملة عميد الكلية.

ويركز الكتاب على تطبيقات الوصايا العشر في مجال العمل الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات.

ويتضمن الكتاب ذكر أمثلة واقعية وتحليل عملي وعلمي لكل وصية ليكون الكتاب مرجعا علميا في متناول الباحثين عن التميز في العمل الحكومي.

كما يتضمن الكتاب 10 فصول يتحدث كل منها عن إحدى الوصايا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتهدف الكلية من إطلاق الكتاب إلى مساعدة القادة على أداء أدوارهم وقيادة مؤسساتهم بكفاءة وفعالية مع بيان أهميتها كأركان في الإدارة الحكومية وكيفية تحويلها من رؤى إلى تطبيق وممارسة ودروس وعبر مبادرات خلاقة ونجاح مستدام في المؤسسات الحكومية.