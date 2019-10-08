رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

