تواصل التحضيرات لاجتماع مؤتمر وزراء الصحة بـ«التعاون الإسلامي» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يختتم اليوم في أبوظبي الاجتماع السادس لفريق منسقي البلدان الرائدة الذي انطلق أمس بشأن تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي، والاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة، وذلك تحضيراً لمؤتمر وزراء الصحة الأعضاء في المنظمة الذي تترأسه الإمارات في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور عيسى بن جكه المنصوري مدير مكتب وكيل الوزارة ومدير مكتب العلاقات الصحية الدولية.

تعاون

وأكد الدكتور حسين الرند على أهمية اجتماعي المنسقين واللجنة التوجيهية للتحضير لمؤتمر وزراء الصحة الأعضاء في المنظمة بأبوظبي، والذي يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الصعد ومنها الصحة.

موضحاً أن الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الهيئات الصحية، تؤدي دوراً محورياً في دعم السياسات والخطط الاستراتيجية للمنظمة، ولا سيما برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة للفترة 2014-2023. لافتاً إلى أن دولة الإمارات تشارك الدول الأعضاء، بجهود مواجهة التحديات الصحية، انطلاقاً من إيمانها بمحورية التوافق الإسلامي، مشيداً بجهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز الجهود المشتركة في المجال الصحي.

محاور

وأشار إلى أن اجتماع منسقي البلدان الرائدة بشأن تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة، ناقش عدة تقارير عن تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية للفترة (2017-2019)، بالإضافة للنظر في الأنشطة ذات الأولوية للفترة (2019-2021)، حيث تتضمن المواضيع الرئيسية الستة في إطار الخطة التنفيذية لبرنامج العمل؛ تعزيز كفاءة النظام الصحي، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعناية بصحة الأم والطفل، بالإضافة لتوفير الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدخلات الصحية، وتطوير المعلومات والتعليم والأبحاث.

مهام

ويضطلع منسقو البلدان الرائدة بعدة مهامٍ، منها؛ تعزيز التواصل الفعال بين الدول الأعضاء عن طريق نشر المعلومات على البوابة الصحية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتقديم تقارير عن التحديات ونتائج الأنشطة المنفذة، إبلاغ الدول الأعضاء بالأنشطة المخططة لمجموعة المنسقين وتيسير تبادل المعلومات بين المجموعة والدول الأعضاء.

وثائق

أوضح الدكتور حسين الرند أن اجتماع اللجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة في اجتماعها الثالث عشر، استعرض تقرير الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بتغير المناخ، وتنفيذ قرارات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، بالإضافة لمناقشة الوثائق الختامية لاجتماع رؤساء هيئة الدواء الوطنية في الدول الأعضاء، وأنشطة الفريق الاستشاري المعني باستئصال شلل الأطفال، كما نظرت اللجنة في مشاريع وثائق العمل الخاصة بالدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.