إبراهيم فكري مديراً تنفيذياً لـ«الخدمات المساندة» في «الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

أصدر المجلس الوزاري للتنمية قراراً يقضي بترقية إبراهيم أحمد فكري، إلى مدير تنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ويحمل إبراهيم فكري درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، ودرجة البكالوريوس في الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية من الجامعة نفسها.

وهو عضو في عدة لجان منها: (لجنة النظر في الاعتراضات على مستوى الحكومة الاتحادية، واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التنمية البشرية في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي).

وقد تدرج فكري في عدة مناصب على مدار 15 عاماً من العمل في القطاعين الحكومي والخاص.