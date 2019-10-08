«كهرباء دبي» تحصد 17 جائزة في «قمة الأفكار الأمريكية»

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بـ17 جائزة ضمن جوائز «قمة الأفكار الأمريكية 2019»، التي تعد أكبر منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والإبداعية. وتم توزيع الجوائز خلال الحفل الذي أقيم في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

حصدت الهيئة تسع جوائز ذهبية ضمن القمة وتشمل جائزة الفكرة المبتكرة، وجائزة الفكرة الخضراء، وجائزة فكرة الأمن، وجائزة فكرة العام المقدمة من الأفراد، وجائزة فكرة العام المقدمة من الفريق، وجائزة البطل للعام 2019، وجائزة مناصر الموظفين، وجائزة التميز في الأداء في إجمالي التوفير بالدولار، وجائزة التميز في الأداء في الوفورات لكل مقترح مُنفّذ.

كما نالت ثلاث جوائز فضية هي جائزة فكرة العام المقدمة من الفريق، وجائزة التميز في الأداء للمقترح لكل 100 موظف، وجائزة صافي الوفورات السنوية لكل موظف.

بالإضافة إلى نيلها ثلاث جوائز برونزية تشمل جائزة القائد التنفيذي، وجائزة أفضل مسؤول عن البرامج، وجائزة التميز في مشاركة الموظفين، كما نالت الهيئة جائزة (Kudos). جدير بالذكر بأن جائزة الفكرة المبتكرة فازت بالمركز الأول على مستوى «قمة الأفكار الأمريكية 2019» ككل.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته البالغة لتحقيق الهيئة هذا الإنجاز الكبير، وقال: «تعكس الجوائز السبع عشرة التي حصدناها خلال «قمة الأفكار العالمية 2019» الاهتمام البالغ الذي نوليه للإبداع والابتكار، ونجاحنا في ترسيخ ثقافة الابتكار بين جميع الإدارات والقطاعات باعتبارها قيمة مؤسسية تسهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي، إذ يعد الابتكار ركيزة أساسية في الهيئة، ونحرص على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقول: «عندما تكون الحكومات مبتكرة، فإن بيئة الدولة تكون كلها مبتكرة، وعندما تشجع البيئة على الإبداع والابتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة».

وانسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نعمل وفق رؤية متكاملة للارتقاء بمنظومة العمل».

حلول

قال سعيد محمد الطاير: «نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا ولا نتوانى في دعم المبدعين الذين يسهمون في تطوير حلول فعالة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعد الهيئة من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم».

دعم

من جانبه، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة: «نفخر بفوز الهيئة بسبع عشرة جائزة من جوائز «قمة الأفكار الأمريكية 2019»، بزيادة ملحوظة عن عدد الجوائز التي حصدتها الهيئة خلال الدورات السابقة من الجائزة.

ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام البالغ والمتزايد الذي توليه القيادة العليا في الهيئة لدعم الإبداع والابتكار، وتوفير البيئة الحاضنة لدعم القدرات الإبداعية لموظفيها، بما يعزز مكانتها العالمية المرموقة.».

أولوية

قال سعيد محمد الطاير: «نضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا ولا نتوانى في دعم المبدعين الذين يسهمون في تطوير حلول فعالة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعد الهيئة من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.