بلدية العين تحصل على التقييم البلاتيني في إدارة منظومة الابتكار

المصدر: العين - داوود محمد

حصلت بلدية العين على التصنيف البلاتيني لمنظومة إدارة الابتكار في البلدية، وذلك من قبل جائزة أفكار بريطانيا، جاء ذلك التصنيف على منظومة إدارة الابتكار ونظام إدارة الإبداع والابتكار (إبداع) الذي تطبقه البلدية منذ العام 2015، وحققت البلدية المستوى البلاتيني بحسب تقييم تطبيق منظومة الابتكار في البلدية، وعليه تم الحصول على أعلى تنصيف وهو الفئة البلاتينية حسب معايير الجهة المانحة كأول جهة في مدينة العين تحصل على التصنيف البلاتيني.

وأكد مبارك سيف الشامسي، مدير إدارة الأداء ومكتب التميز المؤسسي، أن بلدية مدينة العين ترعى وتدعم وتحفز الابتكار منذ 2008، حيث أطلقت آنذاك النظام الإلكتروني لتلقي الاقتراحات (فكرة) والذي حصد بدوره جوائز محلية وساهم في إشراك المجتمع في تطوير مدينة العين.

وقامت البلدية في عام 2013 بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة إدارة الإبداع والابتكار في المؤسسة بالمشاركة مع موظفي البلدية وجمهور مدينة العين، وكان نتاج هذه الجهود إطلاق نظام إدارة الإبداع والابتكار بحلته الجديدة باسم (إبداع) في عام 2015.

صاحب إطلاق النظام منهجيات وآليات عمل مبنية على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المطبقة في إدارة الابتكار لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات ورفع الأداء المؤسسي، وعليه فإن الحصول على هذا التصنيف هو تكريم لجهود موظفي وقيادة بلدية مدينة العين.