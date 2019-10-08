جامعة عجمان تحتفي بخريجتها هند العليلي الفائزة بالانتخابات

المصدر: عجمان - البيان

استقبل الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، هند حميد بن هندي العليلي، خريجة جامعة عجمان - كلية القانون، والفائزة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة عجمان، حيث حققت الفوز في العرس الانتخابي الذي شهدته دولة الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبدى الدكتور كريم خلال اللقاء، الذي شهده أعضاء هيئة التدريس من كلية القانون، فخره واعتزازه بخريجي الجامعة الذين وصلوا إلى العديد من المناصب القيادية في مختلف الميادين داخل وخارج الدولة.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جودة مخرجات الجامعة في كافة المستويات، بالإضافة إلى كفاءة أعضاء هيئة التدريس. وشدد على الدور البارز للأكاديميين والإداريين والطلبة والخريجين في تحقيق الجامعة لمراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

مسؤولية

وهنّأ مدير الجامعة هند العليلي على الفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة عجمان، والمسؤولية الجديدة التي ستضطلع بها، وتمنى لها التوفيق والتميز والسداد.

من جانبها، أكدت هند العليلي امتنانها لأساتذتها في كلية القانون، وفضلهم الكبير عليها في مختلف المجالات، وفي بناء شخصيتها وثقافتها وعلمها الذي كان له كبير الأثر في نجاحها وتميزها اجتماعياً ومهنياً. وقدمت الشكر للجامعة إدارة ومنتسبين على جهودهم التي يبذلونها في سبيل إنجاح العملية التعليمية.