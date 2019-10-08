شرطة دبي تحصل على «الآيزو» في إدارة فعاليات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على مواصفة الآيزو في نظام إدارة الفعاليات المستدامة «إدارة فعاليات مجلس أصحاب الهمم»، وبذلك تكون من أبرز المؤسسات على مستوى الدولة الحاصلة على هذه المواصفة في مجال أصحاب الهمم.

وتسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الآيزو ISO 20121:2012، من نيكولاس ميلان المدير التنفيذي لشركة بيروفيروتاس الجهة المانحة للآيزو، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العقيد الدكتور صالح الحمراني، والمقدم الدكتور سعود الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، ومن جانب شركة المانحة بيروفيروتاس مروان العريضي مدير إدارة المصادقة، ورواد المهتار مسؤول تطوير الأعمال.

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، بالإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس أصحاب الهمم، نظير حصوله على هذه الشهادة، متوجهاً بالشكر إلى مجلس أصحاب الهمم على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته تحقيق شرطة دبي لهذا الإنجاز.

وأوضح اللواء المري أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتنفيذاً للمبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة «مجتمعي... مكان للجميع» الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم.

إضافة

بدوره، هنأ اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، القيادة العامة لشرطة دبي لحصولها على مواصفة الآيزو في نظام إدارة الفعاليات المستدامة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات العالمية التي حققتها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات.