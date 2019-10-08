«أبوظبي القضائية» تدرّب المحامين المقبولين أمام النيابات والمحاكم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة العشرين من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ بمشاركة 14 محامياً بينهم 9 سيدات، وذلك بمقر الأكاديمية بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن تنظيم برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ يأتي في إطار جهود دائرة القضاء في أبوظبي نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية. بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.