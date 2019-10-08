شرطة دبي تعرّف الصيادين بآليات طلب النجدة في حالات الطوارئ

المصدر: دبي - البيان

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع خدمة الأمين، ندوة نقاشية مع الصيادين بمجلس الصيادين بالممزر، وذلك للوقوف على احتياجاتهم، وتعريفهم بقنوات التواصل المختلفة.

وأوضح العقيد بو حضيبة، أن مبادرتهم للالتقاء بالصيادين، تنبع من اهتمامهم بشريحة مهمة في المجتمع الإماراتي، والحرص على سلامتها، وتوفير آليات وقنوات اتصال لهم، ليتمكنوا من طلب النجدة في حالات الطوارئ، مشيراً إلى تطبيق «أبحر بأمان»، والذي يمكن الشرطة من تحديد موقع مستخدم التطبيق، والعديد من المعلومات عن رحلته، من خلال منصة ذكية في العمليات مرتبطة بالتطبيق، تحتوي على شاشة تحكم خاصة.

وقال إن تطبيق «أبحر بأمان»، أحد قنوات الاتصال المهمة، التي من شأنها أن تعزز الأمن للصيادين في عرض البحر، لا سيما مع الخصائص التي يتميز بها، كطلب الاستغاثة البحرية في الحالات الخطرة، وخاصية تتبع الرحلات، وتنبيهات تحذيرية عن الرحلات المتأخرة، وتحديد مناطق الغوص، ومشاركة الرحلات.