كرسي تقني يمنحك إجازة

المصدر: دبي - عبادة إبراهيم

في المرة المقبلة التي سوف ترتاح فيها على أحد المقاعد، لن تحتاج إلى التكلم مع أحد عن حالتك الجسدية أو النفسية، فيما لو كنت مرهقاً أو حائراً أو قلقاً. فعبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بات بإمكان الكرسي الذي تجلس عليه والمربوط بشاشة تقرأ وجهك، أن يتعرف إلى حالتك، ليقدم لك جلسة من «التدليك» هدفها مساعدتك، وتقليل نسبة التوتر التي تعاني منها، وبما يمنحك إجازة عمل.

يحصل هذا عبر تقنية جديدة، اسمها «يقظ» طورتها الشركة الإماراتية «الرؤيا الذكية»، وهي عبارة عن جهاز ذكي يفحص ملامح وجهك، ويعطي مؤشرات بناء على هذه التعبيرات، وسيقوم الكرسي أيضاً بإرسال تقرير عبر رسالة نصية أو إيميل إلى مسؤولك في العمل.

وكشف راني الطحاوي مدير إدارة تقنية المعلومات بالشركة خلال «جيتكس»، أن هذه التقنية تستطيع التعرف إلى مختلف الأحاسيس التي يشعر بها الفرد، هل هو حزين أم سعيد، مرهق أم نشيط، هل يحتاج إلى أخذ إجازة، ونيل قسط من الراحة أو مكافأة بسبب اجتهاده.