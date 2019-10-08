حميد النعيمي يحضر مأدبة غداء طحنون بن محمد

المصدر: العين - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس مأدبة الغداء التي أقامها سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين تكريماً لسموه بقصر غريبة بمدينة العين.

ورافق صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.

حضر المأدبة الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان وكبار المسؤولين والمواطنين.