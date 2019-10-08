ولي عهد رأس الخيمة يعزي في وفاة محمد سيف الزعابي

المصدر: رأس الخيمة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سيف عبيد سيفان الزعابي.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس خيمة العزاء بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى سلطان يوسف سيفان الزعابي مدير مركز سعادة المتعاملين في بلدية رأس الخيمة في وفاة المغفور له ابن عمه وإلى أنجال الفقيد سيف وجاسم وعبدالله وعمر وحمد محمد سيف عبيد سيفان الزعابي وإلى ذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين.