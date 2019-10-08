حاكم الشارقة يصل إلى مدريد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

المصدر: مدريد - البيان

وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، مطار توريخون في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، يلتقي خلالها صاحب السمو حاكم الشارقة، بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، ويزور عدداً من المؤسسات الأكاديمية والحكومية، ويشهد افتتاح معرض ليبر الدولي للكتاب بمدريد، الذي تتوج فيه مشاركة الشارقة لهذا العام كضيف شرف.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار حرص سموه على تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة ومملكة إسبانيا، وتحقيق التبادل الفكري بين الجانبين في مجالات الثقافة والفن، وللوقوف عن قرب على الجهود التي تبذلها إسبانيا في تنمية نهضتها الثقافية الشاملة.

وكان في استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله، ماجد حسن السويدي سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، وكاريداد باتايا خونكو مديرة المراسم في وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، وسارا غازي المهري رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية، وعلي محمد المرزوقي رئيس قسم الخدمات المساندة.

ويرافق سموه خلال زيارته، كل من عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعبد العزيز عبد الرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعلي إبراهيم المري رئيس دائرة الدكتور سلطان القاسمي، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامـــي لحكومة الشارقة.