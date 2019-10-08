انطلاق معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي ـ وام

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية يوم الأحد المقبل وتستمر 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم من القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ويوفّر المعرض فرصاً وظيفية لمجندي الخدمة الوطنية الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية من خلال تقديم الوظائف المناسبة لهم كما يسهم في تسهيل إجراءات التوظيف من قبل الجهات المشاركة.

ويشارك في المعرض الذي يقام هذا العام على مساحة إجمالية تقارب 9592 متراً مربعاً أكثر من 80 مؤسسة حكومية وخاصة، ومن الجهات المشاركة في المعرض شرطة دبي، وشرطة أبوظبي، وشركة الإمارات للصناعات العسكرية، والقنصلية العامة للولايات المتحدة، وجامعة العين، وجامعة زايد، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والاتحاد للطيران، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وكلية الأفق الجامعية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومعهد الإمارات للسياقة.

وتستعرض هذه الجهات العديد من الوظائف الشاغرة للخريجين من المجندين الذين يتمتعون بالمسؤولية والانضباط والمهارات والقيم العالية التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

ويحظى المعرض كل عام بمشاركة فعالة وتجاوب من قبل مجندي الخدمة الوطنية ممن يبحثون عن فرص عمل للبدء ببناء مستقبلهم المهني وتحقيق طموحهم، كما يشهد الحدث زيارات لكبار الشخصيات والمسؤولين للاطلاع على سير العمل والتأكد من توافر كل التسهيلات والإمكانيات للمجندين ومساعدتهم على إيجاد الوظائف التي تتناسب وتتوافق مع تطلعاتهم.