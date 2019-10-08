فحوص مجانية للكشف عن السرطان في واجهة المجاز المائية 10 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك واجهة المجاز المائية في الشارقة، بفعالية حملة «اطمئنان» التي تنظمها إدارة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصـــحة ووقاية المجتمع في الشارقة، 10 أكتوبر الجاري، من الساعة 4:30 ولغاية 7:30 مساءً، وتقدم خلالها عدداً من الفحوص المجانية، وإرشادات الوقاية الصحيّة والتوعية بمـــرض السرطان، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتـــوعية بسرطان الثدي.

وتتزين مرافق وممرات الواجهة والنافورة الراقصة طوال شهر أكتوبر، بالأضواء الوردية التي ترمز إلى شعار الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بهدف رفع الوعي المجتمعي حول المرض وتعزيز الثقافة الصحية، وتقديم المعلومات اللازمة حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم وطرق ووسائل الوقاية منه، والكشف عن عوامل الإصابة به.

وتشمل الفحوص المجانية التي تقدمها الواجهة لزوارها، فحص سرطان الثدي، وفحص سرطان عنق الرحم، وفحوص مستويات السكر وضغط الدم، وفحص نسبة الكولسترول، للتأكيد على أهمية الفحوص الدورية في تشخيص الأمراض، إذ كشفت دراسة حديثة أجرتها (جمعية السرطان الأمريكية)، أن سرطان الثدي يشكل 25% من إجمالي حالات تشخيص السرطان الجديدة لدى النساء على الصعيد العالمي