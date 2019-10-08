محمد بن زايد: الإمارات تولي أهمية كبيرة لقطاع النقل في استراتيجيتها التنموية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الوزراء المشاركين في الدورة الـ 26 للمؤتمر الدولي للطرق، الذي انطلق في العاصمة أبوظبي ويستمر حتى الـ 10 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من 144 دولة.

ورحب سموه في بداية اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، بالمشاركين في المؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوفيق في إيجاد رؤى وحلول فاعلة لمشاكل الطرق والنقل حول العالم، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين هذا القطاع والتنمية في الدول المختلفة، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية في أي بلد دون بنية تحتية قوية خاصة في مجال الطرق.

وقال سموه: «إن الإمارات تولي أهمية كبيرة لقطاع النقل في استراتيجيتها التنموية الشاملة، ولديها شبكة طرق ومطارات وموانئ عصرية وفق أرقى المعايير العالمية، وتأخذ بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البنية التحتية اللازمة لربط الاقتصاد الوطني مع الاقتصادات العالمية». مؤكداً سموه: «أن الدولة حريصة على تقديم مساعداتها وخبراتها في مجال الطرق والبنية التحتية للدول التي تحتاج إليها في مناطق مختلفة من العالم».

ومن جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الدولي للطرق، والذي يأتي في إطار جهود الدولة ومبادراتها الفاعلة لتعزيز مختلف مقومات التنمية والازدهار لشعوب العالم.