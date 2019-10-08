رئيس الوزراء اللبناني يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار سعد الحريري رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة أمس واحة الكرامة في العاصمة أبوظبي حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الحريري مراسم حرس الشرف، ثم قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

كما قام سعد الحريري يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بجولة في مرافق الواحة وأجنحتها واستمع إلى شرح وافٍ عن تلك المرافق وما تحمله من مضامين وطنية وقيم إنسانية نبيلة.

واختتم الضيف جولته بكلمة سجلها في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي والتي تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.