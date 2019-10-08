أكاديمية شرطة دبي تحتفي بهيئتها التدريسية

المصدر: دبي - البيان

احتفلت أكاديمية شرطة دبي بالتزامن مع يوم المعلم الذي يصادف 5 من أكتوبر من كل عام، بالهيئة التدريسية، بحضور العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي عميد الأكاديمية، والأستاذ الدكتور علي حمودة، مستشار الأكاديمية، والضباط، وأعضاء هيئة التدريس.وأشاد العميد غيث غانم السويدي، بأعضاء هيئة التدريس، مثنياً على دورهم في دعم المسيرة التعليمية المتميزة بالأكاديمية والتي جعلت منها منارة للعلم والعطاء العلمي المتدفق منذ نشأتها إلى اليوم، مؤكداً أن رسالة التعليم من أسمى الرسالات، لما تلعبه من دور هام في بناء الأجيال وصناعة قادة المستقبل.