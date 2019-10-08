إنجاز ملعب في حديقة الدلافين بكورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، ملعباً متعدد الأغراض في حديقة الدلافين الواقع على شارع الشيخ زايد بكورنيش أبوظبي الشرقي، بتكلفة مالية بلغت حوالي 729.156 درهماً.

ويأتي افتتاح الملعب الجديد في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال والتواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة عصرية متطورة للقاطنين وزوار مدينة أبوظبي.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء ملعب يخدم عدة نشاطات رياضية لمختلف الفئات العمرية، مثل كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، حيث تم التصميم والتنفيذ وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، مما يوفر السلامة والمتعة لمستخدمي الملعب، كما تم تركيب سياج حول الملعب، وإنشاء أرصفة وممرات للمشاة لربط منطقة الألعاب بالممرات القائمة.

وشمل التطوير كذلك تركيب أنظمة إنارة صديقة للبيئة وموفرة لاستهلاك الكهرباء، وتوفير مقاعد للجلوس وسلال للقمامة، وبهذا تعتبر المنطقة إضافة جديدة لمرافق كورنيش أبوظبي الشرقي وتحسين مظهر المدينة، والذي يعد المتنفس الأول لسكان المناطق المجاورة.

جدير بالذكر أن افتتاح بلدية مدينة أبوظبي للملعب الجديد يعد استكمالاً للمناطق التي تم تأهيلها وافتتاحها في العامين 2018 و2019، والتي انعكست بشكل إيجابي على القاطنين في تلك المناطق وساهمت في ازدياد متصاعد لأعداد مستخدمي مناطق الألعاب على كورنيش أبوظبي وحدائق الأحياء السكنية.

وبلغ عدد مناطق الألعاب التي تم تأهيلها حتى اليوم داخل جزيرة أبوظبي 36 موقعاً، منها 13 موقعاً على كورنيش أبوظبي، و23 موقعاً في حدائق الأحياء السكنية، في حين تعمل بلدية مدينة أبوظبي حالياً على تأهيل 22 منطقة ألعاب سيتم الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري.