بلدية دبي و«نداء» تعززان التعاون في البنية التحتية الجيومكانية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت بلدية دبي، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، للتعاون معاً في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي (Geo Dubai)، حيث يعتبر مركز نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية، المصدر الرسمي والوحيد لجمع البيانات والمعلومات الجغرافية والتفصيلية الرقمية والوصفية للإمارة، من مختلف الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص والشركات العاملة في إمارة دبي.

وقد وقعت الاتفاقية عن البلدية، المهندسة مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، ويوسف آل علي مدير إدارة الشؤون الفنية والتقنية في مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء.

وتعتبر نداء، أول مؤسسة حكومية في الإمارات والشرق الأوسط، متخصصة في توفير خدمات الاتصالات اللاسلكية عالية الجودة للقطاعين العام والخاص، وقد تم تأسيسها عام 2008 بدبي، وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين نداء والبلدية، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما، وتطوير وتعزيز علاقات التعاون، بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات والنظم القانونية المعمول بها لديهما، وذلك وفق إطار مؤسسي، يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات كل منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية لكليهما.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية الجيومكانية لدبي (Geo Dubai)، وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما، من أجل العمل على توفير خريطة أساس شاملة وموحدة ومحدثة لدبي، لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم، ولإدارة المشاريع التنموية والتطويرية.