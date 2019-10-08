«أم القيوين الخيرية» تحتفي بكبار المواطنين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، حرص الجمعية على ترسيخ القيمة العظيمة لكبار المواطنين في بناء المجتمع لرد الجميل لفئة قدمت الكثير للدولة، ما يسهم في تعزيز قيم التكافل والتآزر التي تحرص الدولة على ترسيخها في المجتمع، لافتاً إلى أن الجمعية وضعت ضمن أجندتها السنوية واهتماماتها الإنسانية الاحتفال باليوم العالمي للمسنّين.

جاء ذلك خلال احتفال الجمعية، أمس، في قاعة المرجان بأم القيوين بـ70 مواطناً من كبار المواطنين، وذلك بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بالإمارة بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين. من جهته، أكد عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، أن الاحتفالية بكبار المواطنين تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.