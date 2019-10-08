ندوات تعريفية بانتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عدداً من الندوات التعريفية في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية قبيل بدء مرحلة تسجيل المرشحين لمناقشة العملية الانتخابية والتعريف بأنظمتها وقوانينها وآخر مستجداتها.

وتتناول الندوات التعريفية تجارب العمل البرلماني لأول امرأة تترأس المجلس الاستشاري خلال الدورة السابقة ولعدد من الأعضاء وتتطرق إلى تفاصيل مرحلة تسجيل المرشحين والشروط والمتطلبات فضلاً عن الرد على استفسارات المجتمع والمترشحين بشأن آليات التسجيل وضوابطها.

وتبدأ الندوات التعريفية وعددها 4 من الـ8 مساءً على أن تنطلق أولى الندوات التعريفية من يوم غد في الجامعة القاسمية وتستقبل حضورها من الجمهور العام ويتحدث فيها أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري عضو اللجنة العليا للانتخابات وعائشة البيرق عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الفصل التشريعي التاسع.

ويشارك في الندوة الثانية المقرر انعقادها في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة وتحديداً في المركز الثقافي بمدينة الذيد الأحد المقبل كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي العضو السابق للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ويتاح الحضور للجمهور العام.