«كليفلاند كلينك أبوظبي» يحتفل بالمرأة العاملة في المجال الطبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اختتم مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، احتفاله بشهر «المرأة العاملة في المجال الطبي» الذي يصادف سبتمبر من كل عام بحفل عشاء تضمن توزيع جوائز على الطبيبات العاملات في المستشفى.

ويعد عدد الطبيبات قليلاً على الصعيد العالمي، بما لا يتناسب مع نسبة الإناث من عدد السكان، وهذا ما يمكن أن يكون له تداعيات كثيرة وخطيرة على صحة المرأة، إذ بينت دراسة أجريت في العام 2018 أن 46% من الإناث يفضلن تلقي الفحص والعلاج على يد طبيبات.

ويسعى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» لتلبية احتياجات هذه الشريحة من المرضى، وتشكل الإناث نسبة 22% من إجمالي الأطباء في المستشفى، حيث تعمل فيه حالياً 82 طبيبة.