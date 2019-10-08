مواصلات الإمارات تنال شهادة «المحاسبين المعتمدين» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

نالت مواصلات الإمارات شهادة اعتراف جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بصفتها جهة عمل معتمدة من ناحية سياسات وأنظمة التعلم والتطوير المهني ضمن توجهات المؤسسة لبناء القدرات الداخلية وتطوير مهارات الموظفين الفنية، وذلك بعد اختتام عمليات التدقيق والمراجعة التي قامت بها الجمعية، والتأكد من وفاء أنظمة العمل المحاسبية في المؤسسة والإجراءات المتبعة فيها لمعايير الجمعية.

وتلقت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات الشهادة من قبل فزيلة جوبالاني مدير مكتب الجمعية في الشرق الأوسط، وبحضور رشيد بن شقرون الرئيس التنفيذي لإدارة الشؤون المالية في المؤسسة، وعدد من الموظفين المعنيين من الجانبين، وذلك في مبنى الإدارة العامة بدبي.