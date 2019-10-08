تنفيذ عملية إخلاء وهمي لمبنى دائرة القضاء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، تجربة عملية ناجحة لخطة الإخلاء الوهمي في حالات الطوارئ لمبناها الرئيس الجديد، الذي يجمع المحاكم والنيابات في مكان واحد، ويتكون من خمسة أبراج رئيسة يضم كل منها ستة طوابق.

وتمكنت فرق العمل من إتمام عملية الإخلاء خلال 9 دقائق و9 ثوان، وهو ما يعد رقماً قياسياً نظراً لضخامة المبنى، وذلك مع الاستجابة السريعة من قبل الموظفين والمتعاملين، بعد سماع جرس الإنذار، والالتزام بالتوجه إلى مخارج الطوارئ والوقوف عند نقاط التجمع.

وتأتي عملية الإخلاء الوهمي في إطار الحرص على تنفيذ التمارين العملية ضمن جهود تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة، واستكمالاً للأنشطة والخدمات المختلفة التي تسهم في تعزيز الحماية لأفراد المجتمع، والتعرف إلى الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ وفق اشتراطات السلامـة والوقايـة.