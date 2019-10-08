استراتيجية مشتركة بين «شؤون القصر» و«إسلامية دبي» لتفعيل العمل الخيري

المصدر: دبي - وام

عقدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر اجتماعاً مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لدراسة وضع استراتيجية مشتركة لتفعيل مبادرات العمل الخيري والإنساني تغطي عقداً كاملاً من العام 2020 حتى عام 2030.

واقترح الطرفان مجموعة من المبادرات التي سيتم دراستها وتقييمها والعمل عليها منها مبادرة تطوير الوثيقة الحالية لرعاية المساجد، ومبادرة تطوير رعاية وقفية بشراكة مؤسسية بين الدائرة والقطاع الخاص، ومبادرة جذب الأوقاف التابعة للجمعيات الخيرية، ومبادرة إعداد خطة استثمارية متكاملة لتطوير وإدارة استثمارات محفظة إعادة الإعمار، ومبادرة تطوير مساجد ذاتية الطاقة، ومبادرة وقف لكل مسجد لاستقطاب أوقاف جديدة من المجتمع، ومبادرة المساجد الخضراء والذكية.

وتهدف استراتيجية 2020-2030 المطروحة بين الجانبين إلى تقييم التكاليف التشغيلية لصيانة المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية، وتطوير السيناريوهات المستقبلية لرصد جزء من ريع إيرادات الوقف لسد تلك التكاليف، فضلاً عن إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانبين لتطوير محفظة وقف المساجد.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي كل من عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعلي المطوع الأمين العام للمؤسسة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال عيسى الغرير، إن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي؛ لأن هذا النوع من التعاون ركيزة أساسية لإرساء دعائم مجتمع متكافل متضامن متلاحم وفق أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتحقيق البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي يقضي بتحقيق نمو سنوي في أعمالنا الخيرية والإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي.

من جانبه، أشار الدكتور حمد بن الشيخ الشيباني إلى أن الاستراتيجية المشتركة 2020-2030 تأتي كخطوة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة، وتأطير الشراكة المجتمعية لإبراز القيمة الإيجابية في خدمة المجتمع، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وثيقة الخمسين، وتنفيذاً لبندها التاسع وسعي الدائرة المستمر إلى تأمين آليات وعمليات معتمدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.