برزة أصحاب الهمم في «نيابة دبي» تستعرض رسالة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

نظمت «نيابة دبي» برزة أصدقاء أصحاب الهمم بحضور المستشار الدكتور محمد بن علي الحمادي المحامي العام رئيس فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم في النيابة العامة بدبي وأعضاء الفريق ومجموعة من أعضاء وموظفي النيابة، إضافة إلى الجهات المعنية بأصحاب الهمم، منها المجلس التنفيذي بدبي وهيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ونادي دبي لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات لمتلازمة داون ومركز راشد للمعاقين والقطاع الخاص.

وتم بحث موضوعين بعنوان (رسالة العام الجديد) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث استعرضها ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم و(دبي بلا أوراق) قدمته فاطمة بن حيدر - مدير إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة.