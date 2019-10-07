الحديقة المعلقة في دبي .. مشروع جديد بتصاميم عصرية متفردة

المصدر: البيان الإلكتروني

عرضت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اليوم مشروع الحديقة المعلقة في المؤتمر الدولي للطرق بأبوظبي وهو عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً.

يتميز المشروع بتصميمه العصري الفريد، وسيكون وجهة سياحية جديدة لسكان وزوار مدينة دبي، ويربط الجسر العديد من معالم المدينة على ضفتي خور دبي.

ويتسم بوجود بيئة خضراء على طول الجسر بمساحة 1198 متراً مربعاً، وممرات بمستويات مختلفة للجري والدراجات الهوائية.

ويوفر المشروع منظراً بانورامياً مميزاً لرؤية مدينة دبي القديمة والحديثة، ومساحات تجارية جديدة وبيئة مظللة بشكل طبيعي تشجع على الأنشطة الصحية في الهواء الطلق، وأماكن مخصصة للاستراحات والفعاليات بتصاميم عصرية.

مشروع الحديقة المعلقة، من هيئة الطرق بدبي.. عبارة عن جسر جديد للمشاة، بطول 380 متراً، وارتفاع 60 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً، ويتميز بتصميمه العصري الفريدhttps://t.co/z5PY9QANDn@rta_dubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mNajk5qHZk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2019