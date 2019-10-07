مركز محمد بن راشد للفضاء: هزاع المنصوري يتمتع بحالة صحية ممتازة

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتمع حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني، المدير العام للمركز، والمهندس سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسعيد كرمستجي، مدير مكتب رواد الفضاء، مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، في مركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.





وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن "هزاع المنصوري، حاليا، يخضع لمجموعة من الفحوصات والاختبارات الطبية؛ استكمالا لمهمته العلمية بعد عودته سالما من محطة الفضاء الدولية.. وهو الآن يتمتع بحالة صحية ممتازة".