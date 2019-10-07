خليفة بن زايد يصدر مراسيم أميرية بتعيينات وإنشاء دائرة للإسناد الحكومي

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيساً لديوان ولي العهد.

وأصدر سموه كذلك بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين معالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي عضو المجلس التنفيذي رئيساً لمكتب رئيس المجلس التنفيذي والذي تم استحداثه وتحديد مهامه.

كما أصدر سموه بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتكليف معالي فلاح محمد الأحبابي بمهام رئيس دائرة النقل بالإنابة بالإضافة إلى مهامه.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الإسناد الحكومي.. ونص المرسوم على تعيين معالي علي راشد قناص الكتبي رئيساً لدائرة الإسناد الحكومي، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي.

وبموجب المرسوم، يتبع لدائرة الإسناد الحكومي كل من مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وهيئة أبوظبي الرقمية.