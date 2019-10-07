أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من الفجيرة

المصدر: وام

شهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مختلف المناطق مما أسهم في جريان الاودية صباح اليوم تأثراً بمنخفض جوي تشهده المنطقة.

وينسق فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية في الإمارة مع الجهات المحلية والاتحادية للتعامل مع الأمطار بشكل فوري.

وقامت بلدية الفجيرة بتوفير سيارات سحب المياه من الشوارع فيما كثفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة كافة الجهود بتوفير دوريات لتسهيل حركة المرور في الطرق المتأثرة بمياه الأمطار.

كما قامت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ودائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة بتهيئة الطرق وإزالة مخلفات الامطار ووزارة الطاقة والصناعة بإدارة السدود ومتابعة استيعابها لمياه الامطار.

وحث فريق الطوارئ والازمات والكوارث المحلية الجمهور على الابتعاد عن مسارات الأودية لضمان سلامتهم.