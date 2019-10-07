بالفيديو.. هطول أمطار على مختلف إمارات الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مناطق متفرقة في الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة مصحوبة برياح على كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين. وأدت الأمطار إلى جريان الأودية في الفجيرة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه.

هطول أمطار الخير والبركة على مدينة العين وضواحيها تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح مثيرة للغبار وانخفاض درجات الحرارة.



تصوير: داوود محمد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/m7kOgWyQW3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2019

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، بفعل الرياح الجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية النشطة، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة أحياناً، وذلك حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

فيديو لأمطار الخير والرحمة على إمارة #دبي الآن..

اللهم صيباً نافعاً



تصوير: أحمد عبيد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KpEzed043W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 7, 2019