بالفيديو.. هطول أمطار على مختلف إمارات الدولة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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شهدت مناطق متفرقة في الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة مصحوبة برياح على كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين. وأدت الأمطار إلى جريان الأودية في الفجيرة.

 وناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه.

وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، بفعل الرياح الجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية النشطة، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة أحياناً، وذلك حتى الساعة 8 من مساء اليوم.

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