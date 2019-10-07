«صحة دبي» تحصل على شهادة المعيار الدولي لتجارب المتعاملين «ICXS 2019»

المصدر: دبي - البيان

حققت هيئة الصحة بدبي، سبقاً عالمياً بحصولها على شهادة «المعيار الدولي لتجارب المتعاملين» (ICXS 2019)، لتكون الهيئة هي الجهة الأولى والوحيدة حتى اليوم، في تبني متطلبات هذا المعيار الدولي بالغ الأهمية.

ويمنح هذه الشهادة الدولية، المعهد البريطاني (BSI - British Standards Institution)، وذلك وفق ضوابط واشتراطات صارمة، وأدوات تقييم عالية الدقة، يقوم على تنفيذها والتحقق من توفرها، مجموعة من الخبراء والمتخصصين الدوليين.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة سخرت جميع إمكاناتها وطاقاتها لخدمة الناس وراحتهم، وتوفير الخدمات عالية الجودة التي تفوق توقعاتهم، وترفع من معدلات رضاهم وسعادتهم، كما قطعت شوطاً مهماً على مستوى خدمة المتعاملين، وتحسين رحلة المرضى على وجه التحديد داخل منشآتها الطبية.

وأكد أن صحة الناس، هي أولوية الهيئة المتقدمة، وهي المحور الرئيس لكل أعمال التطوير، وهذا ما يتوافق مع مبادئ العمل والإنجاز في دبي، وفي توجهاتها ورؤيتها المرتكزة على إسعاد المجتمع، وتحقيق كل ما يلبي تطلعاته وأهدافه الرامية إلى المزيد من جودة الحياة، وإلى مستقبل صحة أفضل.

من جانبها، قالت فاطمة عباس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في الهيئة، إن تبني أفضل الممارسات العالمية والمحلية، هي أحد أدوات التطوير المؤسسي التي تعتمد عليها هيئة الصحة بدبي، لتطوير خدماتها وتحديث أساليب التواصل مع المتعاملين، وتنويع البرامج والمبادرات التي تستهدف راحتهم، إلى جانب اهتمام الهيئة بأن تكون دائماً حاضرة على الساحة الصحية ومؤثرة بالإيجاب في حركة تطورها.

بدورها، تحدثت فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة، أن سعادة المتعاملين وتسهيل الحصول على الخدمات، هي مرتكز عمل الهيئة، لافتة إلى التطوير المستمر الذي تجريه «صحة دبي» في البينة التحتية والتقنية، وكذلك الحلول الذكية التي تستعين بها وتوظفها في خدمة الناس، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً.