«كبارنا هم قدوتنا» جلسة نقاشية بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، جلسة نقاشية بعنوان «كبارنا هم قدوتنا»، في مقر المديرية، عرفاناً بالتضحيات التي قاموا بها في خدمة وطنهم وأسرهم ومجتمعهم، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمسنين.

وأوضح العقيد حمد عبد الله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة، أن الجلسة تضمنت فقرات ثقافية واجتماعية، تعزز أهمية كبار المواطنين في مجتمعنا، انطلاقاً من اهتمام شرطة أبوظبي بهذه الفئة العمرية، وتكريماً لدورهم المجتمعي.

وأشاد برعاية ودعم القيادة الرشيدة لكبار المواطنين، صحياً ونفسياً ومجتمعياً، كما أوصانا به ديننا الإسلامي الحنيف، وقيمنا الاجتماعية الداعية إلى رعاية كبار المواطنين والعناية والاهتمام بهم.

وتضمّن الحفل فعاليات متنوعة، شملت تقديم العديد من المحاضرات، شاركت فيها مؤسسة التنمية الأسرية، واستعرضت خولة الكعبي رئيسة قسم المسنين بالمؤسسة، محور دور الجهات الحكومية في تقديم الخدمات لكبار المواطنين، كما شارك مركز القوة الناعمة للاستشارات والتدريب في محور دور المجتمع في نشر الثقافة لكبار السن، قدمه الدكتور سيف الجابري مدير المركز.