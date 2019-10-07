«وطني الإمارات» تحتفل بكبار المواطنين بفعاليات «أنتو البركة»

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة وطني الإمارات، أن الاعتراف بفضل الآباء والأجداد، وتقديرهم ليس واجباً أخلاقياً وإنسانياً فقط، وإنما يمثل في الواقع، إحدى القيم الحضارية التي تعكس مستوى رقي وحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى دائماً لتكريم أبنائها، من الذين عملوا وساهموا في هذه الحياة، فأنشأوا الأسر وربوا الأولاد وساعدوا حتى في تنشئة الأحفاد، واصفة «كبار المواطنين بأنهم ليسوا إلا صورة حقيقية عن الحياة، وانبعاثة الحياة وتطورها الطبيعي».

تزامن

جاء ذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم العالمي للمسنين واحتفائها بكبار المواطنين، حيث تدأب مؤسسة وطني الإمارات على المشاركة في هذه الاحتفالات السنوية، ذات المضامين الأخلاقية والاجتماعية، من خلال تنظيم فعالية تحت شعار «أنتو البركة».

وتهدف الفعالية إلى تقدير شريحة غالية من أبناء الوطن، ودعمها وتقديرها عرفاناً لما قدمته من خبرات ومعارف للمجتمع وساهمت في تنمية الدولة ورفعتها.

وقالت المؤسسة إن رعاية كبار المواطنين وتقديرهم وتكريمهم والعناية والاهتمام بهم، يعد إحدى السمات التي تعتز بها دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها بلداً يحترم الإنسان، ويسعى إلى صيانة حقوقه، والحفاظ على كرامته، بطريقة حضارية، تحرص على توفير الحياة الكريمة لهؤلاء المسنين، الذين هم آباؤنا وأجدادنا، ويشبهون الأشجار في عطائها، وديمومة خيراتها.

وتحفل فعاليات «أنتو البركة» بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية الهامة والمميزة، بمشاركة ودعم نادي ذخر لكبار المواطنين - وهيئة تنمية المجتمع ومواصلات الإمارات، فيما يشارك في فعاليات الاحتفال بيوم المسنين أيضاً، وفي إطار برامج توعوية وترفيهية فرقة دبا الحربية ومواصلات الإمارات، حيث ستشهد المناسبة مسابقات الأمثال الشعبية، وغيرها من الفعاليات التي تؤكد على التمسك بقيم المجتمع والعادات والتقاليد العربية والإسلامية.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تحتفل في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمسنين، الذي يعتبر مناسبة عالمية يتم إحياؤها سنوياً منذ عام 1991.