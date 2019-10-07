محمد بن راشد: برحيل راشد بن سعيد رحل عن دبي والدها ومهندسها

المصدر: دبي - البيان

تصادف في الـ7 من أكتوبر الذكرى 29 لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في هذه الذكرى، على «تويتر»: «في مثل هذا اليوم السابع من أكتوبر 1990، رحل راشد بن سعيد آل مكتوم، رحل عن دبي والدها ومهندسها، تصدّعت برحيله الكثير من القلوب، لم يصدّق الكثيرون أن من كان أباً لهم قد رحل، أصعب رحيل هو رحيل الوالد، يجعلك يتيماً، لأنه كان سبباً في وجودك، في حياتك، في نجاحك، سبباً في وجود وطنك».



راشد بن سعيد تصدّعت برحيله القلوب