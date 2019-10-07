محمد بن زايد يبحث التنسيق الدفاعي مع السعودية

المصدر: أبوظبي ـ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بقصر الشاطئ في أبوظبي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والسعودية في المجالات كافة، خاصة التعاون الاستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية. كما تناول الجانبان مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي، وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها، والجهود المبذولة تجاهها.

محمد بن زايد يستقبل الأمير خالد بن سلمان