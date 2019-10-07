سعود المعلا يبحث العلاقات مع رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، والوفد المرافق له.

ورحّب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالضيف، متمنياً أن تسهم زيارته للدولة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية كيرلا، وأن تثمر عن نتائج طيبة تعود بالخير على الطرفين.

ومن جانبه، قدّم رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا على هذه الاستضافة الكريمة التي تعبّر عن متانة العلاقات القوية والصديقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وثمّن بيناراي فيجايان ما تحظى به الجالية الهندية في الدولة من رعاية وحفاوة وتعاون، ولا سيما أبناء ولاية كيرلا.

وأقام صاحب السمو حاكم أم القيوين مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له. وتسلّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا درعاً تذكارية من بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية.

حضر اللقاء معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ورجل الأعمال يوسف علي، صاحب مجموعة اللولو العالمية.