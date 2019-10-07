بحث مستجدات العملية الانتخابية لـ«استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

ناقشت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة آخر مستجدات العملية الانتخابية وإحصائيات قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس لسنة 2019.واطلعت اللجنة - خلال اجتماعها بمكتب سمو الحاكم برئاسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس اللجنة - على مراحل العملية الانتخابية للانتخابات الواردة من لجنة إدارة الانتخابات التي تتضمن تسجيل المرشحين وتتبعها مرحلة الاقتراع، وصولاً إلى المرحلة الرابعة التي يجري خلالها فرز الأصوات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، وسالم محمد النقبي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، ومحمد حسن خلف، والعقيد عمر سلطان أبو الزود، وأحمد سعيد الجروان، والمستشار يوسف حسن آل علي، مقرراً للجنة ومحمد عبد الرحمن آل علي، عضو لجنة إدارة الانتخابات.

وأكد المستشار الدكتور منصور بن نصار أهمية المراحل المقبلة من الانتخابات التي تكمل ما حققته العملية الانتخابية من نجاح كبير شكلت به الشارقة قدوة ريادية في الوعي البرلماني، داعياً أبناء الإمارة من المواطنين والمواطنات إلى تلبية متطلبات جميع مراحل العملية الانتخابية وممارسة أدوارهم.

وطالب المستشار بن نصار المرشحين من أصحاب الكفاءة والخبرة بخوض التجربة وتحمل المسؤولية وتمثيل أبناء الإمارة مع بدء مرحلة التسجيل من 20 حتى 22 أكتوبر الجاري التي يتبعها الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 27 أكتوبر.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، يخصص يوم 30 أكتوبر لرد اللجنة العليا على الاعتراضات و31 أكتوبر لإعلان قائمة المرشحين النهائية.

وتستمر مدة فترة الحملات الدعائية للمرشحين 14 يوماً اعتباراً من الأول إلى 14 نوفمبر على أن يكون يوم 7 من الشهر نفسه آخر موعد لانسحاب المرشحين وتقديم أسماء وكلاء المرشحين.

وتستمر فترة انتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمدة أربعة أيام اعتباراً من تاريخ 20 إلى 23 نوفمبر وتعلن نتائج الفرز الأولية يوم 24 نوفمبر 2019.

وحدد الجدول الزمني للانتخابات 8 ديسمبر للانتخابات التكميلية و9 ديسمبر لإعلان نتائج الفرز الأولية واليوم الذي يليه فترة الطعون في نتائج الفرز التكميلية ويوم 11 ديسمبر لرد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز واعتماد القائمة النهائية للفائزين.